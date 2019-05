Mijn drie minderjarige kinderen bezitten elk coöperatieve aandelen waarop een dividend werd uitgekeerd, met afhouding van 30 procent roerende voorheffing, omgerekend 22,50 euro. Aangezien zij nog geen belastingaangifte invullen, kunnen ze dit nog niet recupereren. Kan dat via de aangifte van mij en mijn echtgenote? Mijn korf van 640 euro vrijgestelde dividenden is al vol.

De nieuwe vrijstelling op aandelendividenden geldt per persoon. U kunt dus per persoon maximaal 30 procent roerende voorheffing van 640 euro dividenden recupereren via de belastingaangifte. Dat doet u ...