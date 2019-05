Ondanks alle geruchten verlengt Toni Kroos gewoon zijn contract bij Real Madrid

Na een rampzalig seizoen leek Toni Kroos te moeten vertrekken bij Real Madrid. Maar de 29-jarige Duitser verlengde nu gewoon zijn contract tot 2023, dat liet de Koninklijke zelf weten.

De Duitse middenvelder treedt sinds 2014 aan voor Real. Toen trok hij de deuren achter zich dicht bij Bayern München na het behalen van de wereldtitel met Duitsland in Brazilië. Met de Madrileense club pakte Kroos in 2017 de landstitel. In 2016, 2017 en 2018 mocht hij de Champions League-trofee vasthouden.

Dit seizoen werd Real Madrid door Ajax uitgeschakeld in de achtste finales van het kampioenenbal. Ook in de Primera Division verliep het niet naar wens, met een teleurstellende derde plaats. Na het ontgoochelende seizoen zal de teruggekeerde Zinédine Zidane vermoedelijk op heel wat plekken sleutelen aan zijn elftal, maar de Fransman rekent dus wel nog op Kroos.