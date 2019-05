Jacques Dopchie: de man die Super- en Maxi-GB uitbouwde

Jacques Dopchie, de voormalige topman van de grootste retailketen GB Inno BM, is samen met zijn echtgenote overleden op negentigjarige leeftijd. Dopchie zette de Super- en Maxi-GB (Carrefour België) mee op de kaart.

Bij de jeugd doet zijn naam wellicht geen belletje rinkelen, maar Jacques Dopchie was één van de belangrijkste spelers in de uitbouw van de moderne detailhandel in België. Hij bouwde de super- en hypermarkten Super- en Maxi-GB uit die later opging in Carrefour.

Het retailimperium dat Dopchie mee overzag omvatte op het hoogtepunt niet alleen de Super- en Maxi-GB, maar ook doe-het-zelf-ketens in België (Brico) en de VS, de hamburgerketen Quick, de warenhuizen Inno, de restaurants Lunch Garden, de auto-onderdelen-keten E5, de brillen van Pearl Vision, de buurtsupermarkten Unic en Nopri, de warenhuizen Sarma en noem maar op.

Dopchie startte in 1953 bij de Grand Bazar van Antwerpen, dat later GB Bedrijven werd en in 1974 via een fusie opging in GB Inno BM. Tussen 1971 en 1991 was hij gedelegeerd bestuurder van GB Bedrijven.

Expansie

Dat was de periode dat de Super-GB en Maxi-GB hun hoogdagen beleefden. Samen met zijn oom Maurice Cauwe, koos Dopchie voor een snelle expansie waarbij toen nog op toplocaties (vaak bij op- en afritten) grootschalige supermarkten hun deuren openden. Dopchie verborg niet dat ze veel van hun mosterd uit de VS haalden waarde moderne retail in de jaren zestig en zeventig een bron van inspiratie was voor Europese winkeliers. Vanuit GB werden tal van nieuwe retailformules in België gelanceerd.

Dopchie, die handelsingenieur was van de Ecole Solvay (ULB), was een charismatisch man met een sterk organisatorisch talent die de ambitieuze plannen van Cauwe in goede banen leidde. Dopchie was ook een man met een groot hart. ‘Het deed me enorm plezier duizenden mensen te kunnen aanwerven en te begeesteren’, zei Dopchie daar ooit over in een interview.

Moeilijke fusie

Na de GB Inno BM-fusie gaf Dopchie mee loyaal leiding aan het concern naast baron François Vaxelaire die later zijn neef Diego du Monceau binnenbracht. GB Inno BM raakte gaandeweg in moeilijker vaarwater.

Dopchie was verder stichter en oud-voorzitter en van het Instituut van de Onderneming en oud-voorzitter van Eurocommerce (Europese federatie van de distributie). Hij eindigde zijn loopbaan als voorzitter van de Emile Bernheim Stichting, tweede grootste filantropische stichting van het land, waartoe hij werd benoemd vanaf het moment dat deze operationeel werd, in 1999.

In zijn omgeving wordt nog op een ander facet van Dopchie gewezen: het combineren van een intens beroepsleven met een gelukkig familiaal leven. ‘De wederkerige en onwankelbare liefde met zijn echtgenote blijkt ook uit de omstandigheden van hun overlijden’, luidt het.