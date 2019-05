Mbappé insinueert op vertrek bij PSG wanneer hij prijs komt ophalen, ondertussen zet Neymar de bloemetjes buiten met Rihanna

Kylian Mbappé (PSG) is zondagavond verkozen tot Speler van het Jaar in de Ligue 1. De twintigjarige Mbappé, die eerder op de avond ook voor het derde jaar op rij tot beste jongere werd bekroond, volgt op de erelijst zijn PSG-ploegmakker Neymar op. Die blonk uit in afwezigheid en op Instagram bleek waarom: de Braziliaan verkoos een avondje stappen met superster Rihanna boven het gala...

“Keerpunt in mijn carrière”

Op het podium pakte Mbappé uit met een verrassende uitspraak over zijn toekomst. De jonge spits werd al een tijdje gelinkt aan Real Madrid en een vertrek lijkt plots niet meer zo onwaarschijnlijk. “Dit is een heel belangrijk moment voor mij, ik kom aan bij misschien het eerste of tweede keerpunt in mijn carrière”, klonk het. “Ik heb hier zoveel geleerd en ik denk dat het misschien tijd is om meer verantwoordelijkheid te nemen. Misschien bij PSG, dat zou me veel voldoening geven, of misschien ergens anders in een nieuw project.”

Voor wie zou denken dat de uitspraak uit de context werd gehaald: ook achteraf bleef Mbappé insinueren op een vertrek: “Ik zei wat ik te zeggen had. Op zo’n gelegenheid kun je berichten de wereld insturen, ik denk dat ik het mijne heb gestuurd. Als ik meer zou zeggen, zou het te veel zijn en dat is niet de boodschap die ik wil uitzenden.”

Neymar liet een mogelijk vertrek van zijn ploegmaat niet aan het hart komen: de Braziliaan was op stap met Rihanna en had duidelijk andere zaken aan het hoofd:

Ook vicekampioen Lille viel fors in de prijzen op het gala. Coach Christophe Galtier werd verkozen tot Trainer van het Jaar. Mike Maignan was de Beste Doelman van het seizoen 2018-2019. Verder zaten Maignan en topschutter Nicolas Pépé in het Elftal van het Jaar. Daar zaten met Marquinhos, Thiago Silva, Angel Di Maria, Marco Verratti, Kylian Mbappé en Neymar zes PSG-spelers bij. Tanguy Ndombélé en Ferland Mendy (beiden Lyon) en Kenny Lala (Strasbourg) vervolledigden het team.

Bij de vrouwen viel Lyon-middenveldster Dzsenifer Marozsan in de prijzen. De 27-jarige Duitse ontving de trofee ook al in 2017 en 2018.