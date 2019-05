Na coworking volgt ‘costuderen’: blokkende studenten steeds meer welkom

Steeds meer bedrijven zetten de komende examentijd hun deuren open voor studenten. Vooral rond universiteitssteden worden faciliteiten aangeboden. Al komt ook West-Vlaanderen opzetten. Zo stelt flexwerkaanbieder Regus haar coworkingplekken in Ieper, Roeselare en Kortrijk vanaf maandag ter beschikking aan studenten. “De smartphone werkt de trend rond costuderen in de hand”, stelt professor Lode Godderis.

Na coworking en cohousing wint ook ‘costuderen’ aan populariteit. Een examen voorbereiden is bovendien ook meer en meer een match op verplaatsing: niet thuis of op het eigen kot, maar elders. Het gebeurt intussen in (hoge)scholen zelf of bibliotheken, maar ook in brouwerijen, stadhuizen, voetbalstadia, musea, kloosters, moskeeën of koffiehuizen.

Allemaal zetten ze hun deuren open voor studenten. En vaak is de service best verzorgd. Koffie, wifi en rust is er (in principe) overal. Maar soms is er ook een pingpongtafel, een vogelpikbord of zelfs een pooltafel en fitness. De VRT berekende eerder dit jaar dat bij de vorige examens studenten op zowat 27.000 plaatsen op diverse locaties samen de blok konden doorstaan.

Ook coworkingplekken zijn op de kar gesprongen. Zo stelt flexwerkaanbieder Regus voor de derde keer zijn coworkingplekken in Ieper, Roeselare en Kortrijk gratis open voor blokkers. Er is gratis koffie, water, thee, wifi én airconditioning. Studenten mogen er vanaf 20 mei tot en met 30 juni van gebruik maken. Op vertoon van hun studentenkaart, kunnen ze er alle weekdagen tussen 9 uur en 17 uur terecht. Het aanbod is geldig zolang er beschikbare werkplekken zijn. Het Regus center in Brugge neemt niet deel aan deze actie.

Studentensteden

Waarom doen bedrijven dit? “Met dit initiatief willen we de West-Vlaamse studenten steunen door hen te laten blokken op onze locaties. Want een creatieve en originele studeerplek stimuleert het brein”, zegt William Willems, algemeen directeur van Regus in België.

In West-Vlaanderen is het fenomeen van elders studeren overigens nog iets kleinschaliger dan in de rest van Vlaanderen. De meeste werkplekken voor studenten situeren zich rond de typische studentensteden als Gent en Leuven, en ook wel Antwerpen. In West-Vlaanderen biedt momenteel vooral Brugge plaatsen aan waar studenten kunnen komen blokken.

