Bussen De Lijn rijden weer vanuit Brussel-Noord

Om 9 uur, een uur vroeger dan aangekondigd, rijden er weer bussen van De Lijn vanuit het station Brussel-Noord. Dat meldt de Vlaamse vervoersmaatschappij.

Nu de transmigranten het Noordstation verlaten hebben, werd een terugkeer naar de haltes onder het station voorbereid.

'Er is nog een centrale hal die afgesloten blijft, maar de busperrons zijn vrijgegeven', zegt woordvoerster Sonja Loos. 'De Lijnwinkel in het station Brussel-Noord blijft wel nog de hele week dicht. In het station Brussel-Zuid is er een bijkomend loket geopend. Ook online vervoersbewijzen aankopen, blijft een mogelijkheid.'

De Lijn besliste onlangs om niet meer halt te houden onder het Noordstation. De chauffeurs klaagden al maanden over onveilige en onhygiënische omstandigheden, gelinkt aan de groep trans­migranten die al maanden in het station verbleef. De halte werd daarom verplaatst naar het Rogierplein.

Eén week voor de verkiezingen liet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) Brussel-Noord ontruimen. De oplossing voor de inhumane situatie van de migranten in het station kwam er na discreet overleg tussen verschillende hulporganisaties en de lokale (Schaarbeek), gewestelijke (Brussel) en federale overheid.

148 migranten uit het station zijn vrijdag opgevangen door het Rode Kruis, Samusocial en het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen. Wie terugkeert naar het station, wordt door de politie opgepakt en naar een gesloten centrum gebracht. Er is afgesproken om de transmigranten minstens enkele weken op te vangen. Wat daarna gebeurt, zal afhangen van de regeringsvorming na de verkiezingen van 26 mei.