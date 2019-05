Toronto herpakt zich in finale van Eastern Conferene en wint na twee verlengingen

Toronto heeft zich herpakt in de finale van de Eastern Conference van de NBA. De Raptors versloegen Milwaukee voor eigen publiek met 118-112, na twee verlengingen. Na de reguliere speeltijd stond er 96-96 op het scorebord. Milwaukee leidt nu met 2-1, maar Toronto kan dinsdag in eigen zaal de stand in evenwicht brengen.

Kawhi Leonard was (alweer) van goudwaarde voor het Canadese team. Hij maakte 36 punten, waarvan acht in de verlengingen. Pascal Siakam voegde daar nog eens 25 punten aan toe. De Raptors hielden de Bucks, het beste team van de reguliere competitie, in bedwang door een agressieve verdediging op ster Giannis Antetokounmpo, die bleef steken op twaalf punten. De Griek pakte wel 23 rebounds.

In de finale neemt Milwaukee of Toronto het op tegen de winnaar van de Western Conference. Tweevoudig regerend kampioen Golden State nam zaterdag een 3-0 voorsprong tegen Portland.