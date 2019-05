Trump dreigt in tweet met einde van Iran

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran in een tweet bedreigd.

‘Als Iran wil vechten, dan zou dat het einde van Iran betekenen’, tweette de president. ‘Bedreig de VS nooit meer!’

De tweet komt op een moment dat de spanningen tussen beide landen weer toenemen. Trump heeft de economische sancties tegen Iran weer aangescherpt en de VS bouwt ook zijn militaire aanwezigheid in de regio op. Nochtans zei de president enkele dagen geleden nog dat de Amerikaanse druk niet mag ontaarden in een conflict. Hij zet tegenstanders met plezier onder zware economische druk, maar van militaire interventies houdt hij niet.

Ook Iran minimaliseert de kans op een militair conflict met de VS. ‘Er zal geen oorlog zijn, omdat niemand een oorlog wil en niemand de illusie heeft dat hij Iran in de regio aankan’, zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zaterdag. Iran omschrijft de Amerikaanse maatregelen als ‘psychologische oorlogsvoering’ en een ‘politiek spel’.

Toch is Trumps tweet geen geruststelling. In Washington is er ongerustheid dat de nationale veiligheidsadviseur van Trump, John Bolton, aanstuurt op een militair conflict. Bolton droomt er al heel zijn leven van het regime van de ayatollahs omver te werpen. Ook is hij niet bang van een militaire interventie. Hij adviseerde president George W. Bush Irak binnen te vallen omdat Saddam Hoessein zogezegd beschikte over massa­vernietigingswapens.