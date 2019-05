Dochter van Slipknot-drummer overleden op 22ste

Enkele dagen nadat Slipknot zijn eerste single in jaren heeft uitgebracht, heeft de Amerikaanse metalband meegedeeld dat de dochter van bandleider en percussionist Clown is overleden.

De band maakte het overlijden bekend op sociale media. Gabrielle, de jongste dochter van percussionist en bandleider Shawn ‘Clown’ Crahan, is zaterdag overleden. Ze was 22 jaar. Over de doodsoorzaak werd niets bekendgemaakt.

A message from Slipknot. pic.twitter.com/oH44qInbx0 — Slipknot (@slipknot) 19 mei 2019

Zanger Corey Taylor steunde z’n collega op Twitter: ‘M’n hart is gebroken. Hou de familie alsjeblieft in je hart, ze zal gemist worden.’

Slipknot zit in de laatste rechte lijn naar de release van zijn eerste full album sinds 2014. ‘We Are Not Your Kind’ verschijnt in augustus. Eerder deze week kwam de eerste single ‘Unsainted’ uit. De band was deze week ook te zien in de in de talkshow van Jimmy Kimmel.

Slipknot staat in principe op zaterdag 22 juni op Graspop.