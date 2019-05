Als we de CEO van Liberty Media, Greg Maffei, mogen geloven gaat het de goede kant uit in de onderhandelingen over een budgetplafond in de Formule 1 vanaf 2021. Volgens de Amerikaan zijn de F1 en de teams nog maar een paar tientallen miljoenen van elkaar verwijderd.

Een nieuwe Concorde-overeenkomst sluiten is traditioneel een aartsmoeilijke taak. De F1 en de teams moeten immers een akkoord sluiten hoe de nabije toekomst van de sport er zal uitzien op zowel sportief, commercieel en financieel vlak.

Greg Maffei laat weten dat er ondertussen al een enorme progressie geboekt is, dat vertelde hij op een communicatieconferentie in New York.

“Er zijn natuurlijk nog een aantal dingen die moeten besproken worden. De F1 is ongeveer al vijftien jaar aan het praten over een budgetplafond en toen wij, Chase en zijn team, erover begonnen lachten de mensen het gewoon weg.”

“Ondertussen zijn we slechts tientallen miljoenen verwijderd van elkaar, geen honderden. Mensen discussiëren nu nog over hoe het juist in zijn werk zal gaan.”

De Amerikaan benadrukt dat de doelen van de onderhandelingen bereikt zijn maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe Concorde-overeenkomst getekend zal worden.

“Over het algemeen gaan we proberen om meer competitie in de races te krijgen, meer inhaalacties op de baan, meer gebalanceerde uitgaven door budgetplafonds en een betere verdeling van de inkomsten. Een verdeling die zich niet uitsluitend zal concentreren op de traditionele teams maar winnaars zal belonen en we vergeten ook degenen niet die niet aan de top van de tabellen zijn terug te vinden.”

“Dat is algemeen aanvaard, nu werken we toe naar een soort conclusie. Ik denk dat het de goede richting uitgaat.”

Maffei kan niet genoeg benadrukken dat hij een betere show in de Formule 1 wil met meer spektakel op de baan.

“Helaas was Barcelona niet zo spannend zoals we dat wel zouden willen. Mercedes heeft het heel goed gedaan, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Toto Wolff verdienen daarvoor alle lof. Ze doen het een beetje te goed, we willen elke zondag meer competitie zien,” besluit de Amerikaan.

