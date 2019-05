Indy 500-droom Fernando Alonso voorbij na dramatische kwalificatie

Fernando Alonso en McLaren mogen hun droom om de Indy 500 te winnen opbergen nadat ze gisteren in Indianapolis werden uitgeschakeld tijdens de kwalificatie.

Nadat eerder al de oefensessies vorige week niet goed verliepen, Alonso crashte en het ontbrak de Spanjaard ook aan voldoende snelheid in zijn IndyCar-bolide, draaide ook de kwalificatie voor de Indy 500 uit op een drama.

Op zaterdag geraakte Alonso niet verder dan de 31ste tijd terwijl enkel de snelste dertig rijders zich rechtstreeks kwalificeren. Alonso en McLaren moesten daardoor op zondag samen met vijf andere rijders opnieuw strijden voor één van de resterende drie plaatsen op de startgrid.

James Hinchcliffe liet de voorlopig snelste tijd noteren en Fernando Alonso slaagde erin met een gemiddelde snelheid van 227,353 mijl per uur over vier ronden de tweede tijd te laten noteren. Sage Karam was sneller dan Alonso waardoor de Spanjaard naar de derde plaats zakte. Alonso dus op de wip maar Max Chilton en Patricio O'Ward waren niet snel genoeg om zich boven Alonso te plaatsen.

Dan restte alleen nog Juncos Racing-rijder Kyle Kaiser en die duwde met een gemiddelde snelheid van 227,372 mijl Alonso eruit. Opmerkelijk is dat Kaiser nog voor de eerste oefensessie zijn persoonlijke sponsor verloor en tijdens een oefensessie een stevige crash maakte. Zijn team had bovendien te weinig reserve-onderdelen.

Zondag zullen we Fernando Alonso en McLaren dus niet aan de start van de Indy 500 zien staan. Mel al de camera's op hem gericht viel de teleurstelling van Alonso zijn gezicht af te lezen. In 2017 was hij tijdens zijn eerste deelname aan de Indy 500 nog één van de grote sterren. Twee jaar later moet de Spanjaard ontgoocheld afdruipen ...

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: