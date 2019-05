Bewolkt met af en toe wat motregen

Het blijft maandag veelal betrokken en het is nevelig. Af en toe kan er wat motregen vallen, maar meestal is het droog.

Op het einde van de namiddag vergroot de kans op enkele opklaringen en eventueel een bui over het noordoosten en het oosten. De maxima schommelen tussen 12 graden aan zee en 18 graden in de Kempen. Er waait een matige noordwestenwind, meldt het KMI.

Maandagnacht krijgen we nog steeds veel lage wolken met kans op nevel en hoofdzakelijk in Hoog-België ook mistbanken. Soms kan er wat lichte regen of motregen vallen. Het is zacht met minima van 8 tot 12 graden. De wind blijft matig uit het noordwesten waaien.

Dinsdag is het eerst zwaarbewolkt met soms wat lichte neerslag. Aan zee zijn er ‘s ochtends echter al opklaringen. In de namiddag komen er mogelijk ook enkele opklaringen in het centrum, maar over het oosten blijft de kans op buien bestaan. De maxima schommelen van 13 graden in de Hoge Venen tot 18 graden in de streken nabij de Franse grens. De noordwestenwind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Lokaal kunnen er rukwinden tot 50 km/uur voorkomen.

Woensdag eerst veel wolken, maar later geleidelijk wisselend bewolkt en aan zee vaak zonnig. Een bui is niet uitgesloten. We krijgen maxima van 13 tot 19 graden bij een matige wind uit west tot noordwest.