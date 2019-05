Duitse ngo laat geredde migranten aan land in Italië, schip wordt in beslag genomen

Zo’n 47 migranten die eerder deze week zijn gered voor de kust van Libië door de Duitse ngo Sea-Watch, zijn zondag aan land gegaan op het Italiaanse eiland Lampedusa. Italiaans minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die geen migranten meer wil opnemen, is van plan om het schip in beslag te nemen.

Het onder de Nederlandse vlag varende schip Sea-Watch 3 haalde woensdag 65 mensen van een rubberboot die in de problemen was geraakt. Dat gebeurde in internationale wateren, ongeveer 55 kilometer ten noorden van de haven van het Libische Zuwara. De ngo verwittigde naar eigen zeggen de autoriteiten in Nederland, Malta, Italië en Libië.

Maar Salvini liet meteen via Twitter weten dat de Italiaanse havens gesloten bleven voor de migranten. Maar omdat de humanitaire situatie aan boord verslechterde volgens de ngo, besloot die het schip te laten aanmeren in Lampedusa.

De Italiaanse autoriteiten willen het vaartuig nu in beslag laten nemen, zo kondigde het kabinet van Salvini aan. Agenten zouden aan boord gaan om een gerechtelijk bevel uit te voeren.