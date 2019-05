Mike Teunissen triomfeert ook in slotrit Vierdaagse van Duinkerke en is eindwinnaar

Mike Teunissen (Team Jumbo-Visma) heeft zondag de afsluitende rit van de 65e Vierdaagse van Duinkerke, met start op de wielerpiste van Roubaix en aankomst na 187,2 kilometer op de Boulevard Sainte Barbe in Duinkerke, gewonnen. De 26-jarige Nederlander verraste vriend en vijand door in de laatste rechte lijn te versnellen en zo zijn tweede zege op rij te behalen.

Zijn land- en teamgenoot Dylan Groenewegen finishte als tweede voor Timothy Dupont. Mike Teunissen volgt Dimitri Claeys op als eindlaureaat van de Franse rittenkoers. In het algemeen klassement is de Noor Amund Jansen tweede op 0:24. Jens Keukeleire is derde op 32 seconden van de Nederlander.

Al vrij vlug in de etappe vormde zich een kopgroep met Frederik Frison, Elmar Reinders, Damien Touzé, Daniel Hoelgaard, Mihkel Räim en Przemyslaw Kasperkiewicz. Zij kregen een voorgift van anderhalve minuut van het peloton waarin de renners van Team Jumbo-Visma, met leider Mike Teunissen in hun rangen, het tempo bepaalden.

Voor Frederik Frison en Elmar Reinders ging het allemaal te traag en zij muisden er, nog voor de bevoorradingszone na 84 kilometer, vanonder. Het duo kreeg net na het ingaan van de 10 plaatselijke ronden, op en rond de Boulevard Sainte Barbe van elk 7,5 kilometer, het gezelschap van Ludovic Robeet, Romain Combaud, Pim Ligthart en Samuel Leroux. Het peloton volgde op 2:30. Gaandeweg werd er aan de achterstand gepeuzeld.

Met nog 18 kilometer voor de boeg moest Frederik Frison voorin de rol lossen en hielden we nog slechts vijf vluchters over. Die mochten de laatste twee ronden aanvatten met een voorsprong van 0:35 op de grote groep waarin die van Team Jumbo-Visma alles netjes controleerden. Bij het aansnijden van de slotronde reden de vijf nog slechts 10 seconden voor het peloton uit en met nog 5 kilometer voor de boeg was alles te herdoen.

In de laatste rechte lijn ging Mike Teunissen dan aan de haal. Niemand had een passend antwoord op deze actie en hij haalde het zo net voor zijn teamgenoot Dylan Groenewegen.

Teunissen is erg tevreden na nieuwe zege: “Hebben hier schitterende resultaten geboekt”

“Het was zeker niet de bedoeling dat ik ging winnen, maar Dylan Groenewegen had een leegloper”, begon Teunissen na afloop zijn uitleg. “Daarom dat hij misschien niet in mijn wiel zat. Toen ik omkeek zag ik dat ik een kloof had op de rest en hierdoor pakte ik twee op twee en het eindklassement natuurlijk ook. Gelukkig werd Dylan nog mooi tweede. Ik denk dat dit een mooie finishfoto wordt met ons tweetjes op de eerste rij”.

Team Jumbo-Visma imponeerde de hele Vierdaagse van Duinkerke met 3 ritzeges voor Dylan Groenewegen en twee ritzeges en het eindklassement voor Mike Teunissen. “We mogen inderdaad zeker niet klagen over de resultaten die we behaalden in deze rittenkoersé”, lachte de eindwinnaar. “We waren hier gekomen om de sprinttrein voor Dylan Groenewegen op punt te zetten. Wel, ik mag wel stellen dat wij hier schitterend werk geleverd hebben. En dat ik dan nog eens twee overwinningen pak, was niet echt ingecalculeerd.”

Eindstand:

1. Mike Teunissen (Ned/Team Jumbo-Visma) 25u37:41

2. Amund Jansen (Noo) op 0:24

3. Jens Keukeleire 0:32

4. Anthony Turgis (Fra) 0:36

5. Tom Van Asbroeck 0:39

6. Aimé De Gendt 0:42

7. Anthony Delaplace (Fra) 0:45

8. Dimitri Claeys

9. Julien Antomarchi (Fra) 0:54

10. Frederik Backaert