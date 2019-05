Dode walvis met maag vol plastic aangetroffen op Sicilië

Op het Italiaanse eiland Sicilië is een dode walvis aangespoeld. De maag van het dier zat vol plastic afval, zegt milieu-organisatie Greenpeace zondag.

De walvis werd vrijdag aangetroffen op het strand van Cefalù, een toeristisch stadje aan de noordkust van het eiland. Het gaat om een dier van zeven jaar oud.

Volgens Greenpeace is het al het vijfde gelijkaardige voorval in Italië in amper vijf maanden tijd. In maart spoelde nog een dode walvis op Sardinië aan, die ook nog eens zwanger bleek. Dat dier had 22 kilo plastic in zijn maag.

‘De zee zendt ons een noodkreet voor hulp’, meent de milieu-organisatie.