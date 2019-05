Ook bondscoach Roberto Martinez reageert op transfer Kompany: “Hij heeft alle kwaliteiten van een goede coach”

Bondscoach Roberto Martinez heeft zondag in een persbericht gereageerd op de aanstelling van Vincent Kompany als speler-trainer van Anderlecht volgend seizoen. Martinez twijfelt er niet aan dat Kompany ook een grote trainerscarrière te wachten staat.

“We zijn allemaal erg blij met nieuws rond Vincent’s nieuwe positie”, begon Martinez zijn reactie. “Hij heeft in het verleden al laten zien alle kwaliteiten te bezitten om trainer te worden. Ik twijfel er niet aan dat ook dit volgende hoofdstuk in zijn leven een succes wordt. Als Belgische voetbalbond steunen we onze spelers bij nieuwe uitdagingen. Zoals elk lid van de Rode Duivels zal hij in de toekomst beoordeeld worden op zijn vorm om tot de selectie te behoren. We kijken er naar uit in juni opnieuw met Vincent samen te werken voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni). Hij heeft zijn seizoen bij Manchester City op een indrukwekkend niveau afgesloten. De Pro League zal profiteren van de thuiskomst van een Belgisch voetbalicoon.”