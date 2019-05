Red Lions winnen met 0-4 van Britten en staan opnieuw aan de leiding in Hockey Pro League

De Belgische hockeymannen (FIH 1) hebben zondag hun zesde match in de Pro League met 0-4 gewonnen van Groot-Brittannië (FIH 7). Bij de rust leidde de regerende wereldkampioen met 0-1 in het Lee Valley Hockey and Tennis Center in Londen. De troepen van Shane McLeod blijven zo ongeslagen en komen opnieuw aan de leiding in de competitie met de beste acht landen van de wereld.

Florent Van Aubel (13.), John-John Dohmen (39. pc en 57.) en Thomas Briels (43.) troffen raak voor België.

Met 15 op 18 staat België duidelijk aan de leiding in de stand van de eerste editie van de Pro League, die eind juni wordt afgesloten met een Final Four in Amsterdam. Na de Red Lions volgen Australië, Groot-Brittannië en Nederland.

De Belgen treden op 30 mei (13u30) op het Wilrijkse Plein in Antwerpen opnieuw aan tegen de Britten. Daar ontmoeten ze ook nog Duitsland (FIH 5/2 juni) en Nederland (FIH 3/8 juni).