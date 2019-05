Drie Giro-ploegmaats van Roglic verlengen contract

Drie ploegmaats van Primoz Roglic bij Team Jumbo-Visma zullen zich in de komende twee Giro-weken alvast dubbel en dik plooien voor hun kopman: zowel Antwan Tolhoek, Koen Bouwman als Sepp Kuss verlengden hun contract bij de Nederlandse WorldTour-ploeg voor twee seizoenen.

Tolhoek is een 25-jarige klimmer uit Nederland, zijn landgenoot Bouwman een allrounder die eveneens 25 jaar oud is, en Sepp Kuss is een 24-jarig klimtalent uit de Verenigde Staten. De drie worden na het uitvallen van Laurens De Plus genoemd als de drie belangrijkste pionnen om Roglic bergop bij te staan in het vervolg van deze Ronde van Italië.