Rafael Nadal verovert negende eindzege in Rome

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zondag voor de negende keer het ATP Masters 1.000-toernooi in Rome (gravel/5.207.405 euro) op zijn naam geschreven. De Spanjaard versloeg in de finale nummer één van de wereld Novak Djokovic. De Serviër verloor na een wispelturige pot tennis in drie sets (6-0, 4-6 en 6-1).

Voor de 32-jarige Nadal is het zijn negende titel in de Italiaanse hoofdstad. Hij won ook de editie van vorig jaar door in de eindstrijd de Duitser Alexander Zverev te kloppen.

De voorbije weken had de gravelkoning lichte zorgen over zijn vormcurve. In de toernooien in Monte Carlo, Barcelona en Madrid bleef hij telkens in de halve finales haperen.

Nadal bereidt zich voor op Roland Garros, dat over een week begint. De Spanjaard won het Franse grandslamtoernooi al elf keer en was tijdens de laatste twee edities ongenaakbaar.