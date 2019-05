Materiaalpech nekt beresterke Campenaerts, Roglic deelt mokerslag uit aan concurrentie

Wat een pech voor Victor Campenaerts! De werelduurrecordhouder reed een beresterke individuele tijdrit (34.8 km) in de Giro, maar verloor kostbare tijd door een noodgedwongen fietswissel op anderhalve kilometer van het einde. Daardoor kwam hij amper elf seconden te kort om topfavoriet Primoz Roglic van de dagzege te houden. De Sloveen deelde trouwens vlak voor de rustdag een mokerslag uit aan de concurrentie. Het gros van zijn grootste uitdagers kregen tussen Riccione en San Marino twee minuten en meer aan de broek. Enkel Bauke Mollema en Vincenzo Nibali beperkten de schade tot één minuut. Valerio Conti blijft in de roze trui.

De tweede tijdrit in de Ronde van Italië tussen Riccione en San Marino was 34,8 kilometer lang. 22 kilometer vlak, gevolgd door een stevige klim naar de Italiaanse dwergstaat van 12,6 kilometer. Victor Campenaerts maakte vooraf een kleine voorspelling voor onze krant: “In mijn ogen is Roglic, net als in de proloog, niet te kloppen. Vincenzo Nibali is echt in vorm en wordt tweede, Simon Yates derde en Miguel Angel Lopez vierde. Als ik als vijfde achter deze klassementsrenners kan eindigen, zal ik content zijn. Een top vijf in een grote ronde is altijd een dikke uitslag.”

Wist Victor Campenaerts veel dat hij zondag omstreeks 16u45 zou balen als een stekker met een bijzonder knappe en onverhoopte tweede plaats. Op amper elf seconden van dagwinnaar Primoz Roglic. Zo ongenaakbaar was de Sloveen van Jumbo-Visma dus niet. Zeker als je weet dat Campenaerts kostbare seconden verloor toen hij op anderhalve kilometer van de streep de ketting van zijn fiets zag afvallen. Weg eerste ritzege in een grote ronde. “Hoeveel seconden ik verloor? Daar wil ik mij niet over uitspreken. Ik wil de beelden niet zien om het uit te tellen, dan ga ik vannacht niet slapen. We zullen nooit weten of ik gewonnen zou hebben”, reageerde een bijzonder teleurgestelde Campenaerts achteraf bij onze man ter plaatse (lees het volledige interview hier).

Campenaerts ejected from the hot seat, Roglic 11 seconds faster. If he hadn't had that mechanical... pic.twitter.com/wydyOqrnpZ — the Inner Ring (@inrng) 19 mei 2019

De werelduurrecordhouder van Lotto-Soudal zat ondanks zijn kettingproblemen een hele dag in de hotseat. Tot hij er in laatste instantie toch nog werd uitgeflikkerd door topfavoriet Roglic. Campenaerts en Roglic waren zondag met zijn tweeën een klasse te sterker dan de rest. Bauke Molle (derde op 1min00), Vincenzo Nibali (vierde op 1min05) en Bob Jungels (zevende op 1min16) konden de schade op Roglic nog min of meer beperken. De andere topfavorieten verloren twee minuten of meer. We zetten het hier even op een rijtje: de belangrijkste uitdagers Mikel Landa (+3min03), Simon Yates (+3min11) en Miguel Angel Lopez (+3min45) kregen een mokerslag te verwerken waar ze ook maandag op de rustdag nog wel even zoet mee zullen zijn. Ook outsiders Pello Bilbao (+1min43) Richard Carapaz (+1min55), Ilnur Zakarin (+1min56), Rafal Majka, Rafal Majka (+2min04) en Davide Formolo (+2min52) kregen een draai om de oren.

Later meer...

Rituitslag belangrijkste namen

1 Primož RoglicTeam (Jumbo - Visma) 51:52

2 Victor Campenaerts (Lotto - Soudal)+11

3 Bauke Mollema (Trek - Segafredo) +1:00

4 Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida) +1:05

5 Tanel Kangert (EF Education First) +1:10

6 Chad Haga (Team Sunweb) +1:14

7 Bob Jungels (Deceuninck - Quick-Step) +1:16

8 Hugh Carthy (EF Education First) +1:30

9 Pello Bilbao (Astana Pro Team) +1:43

10 Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli - Sidermec) +1:52

12 Richard Carapaz (Movistar Team) +1:55

13 Ilnur Zakarin (Team Katusha - Alpecin) +1:56

14 Rafal Majka (BORA - hansgrohe) +2:04

15 Diego Ulissi (UAE Team Emirates) +2:08

18 Thomas De Gendt (Lotto - Soudal) +2:32

21 Damiano Caruso (Bahrain - Merida) +2:40

23 Pavel Sivakov (Team INEOS) +2:47

24 Tao Geoghegan Hart (Team INEOS) +2:49

25 Davide Formolo (BORA - hansgrohe) +2:52

27 Mikel Landa (Movistar Team) +3:03

28 Dario Cataldo (Astana Pro Team) +3:09

30 Simon Yates (Mitchelton - Scott) +3:11

35 Louis Vervaeke (Team Sunweb) +3:33

36 Andrey ZeitsAstana Pro Team+3:35

38 Sam Oomen (Team Sunweb) +3:39

39 Miguel Ángel López (Astana Pro Team) +3:45