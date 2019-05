Toeristenbus nabij piramides Gizeh getroffen door ontploffing

In Egypte is een bus met toeristen getroffen door een ontploffing nabij het Grand Egyptian Museum, bij de piramides in Gizeh, net buiten Caïro. Volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten en hulpverlening zijn er minstens twaalf gewonden gevallen.

Het Duitse nieuwsagentschap DPA meldt op basis van een anonieme veiligheidsbron dat een explosief was aangebracht naast de muur van het museum. Die kwam tot ontploffing toen een bus met buitenlandse toeristen voorbijreed, aldus de bron.

Volgens persagentschap Reuters melden twee bronnen bij de veiligheidsdiensten dat het voornamelijk om Zuid-Afrikaanse toeristen gaat. Beelden op sociale media toenen een bus met sommige ruiten verbrijzeld of eruit geblazen, en brokstukken op de weg, naast een lage muur met een gat erin.

In december vorig jaar kwamen nog drie Vietnamese toeristen en hun Egyptische gids om het leven bij een bermbom in dezelfde regio van de hoofdstad.

Het toerisme is een cruciale sector voor de economie van Egypte. De sector in Egypte was zich aan het herstellen nadat die klappen had gekregen door de onrust na de revolutie in 2011. Na de Arabische revolutie en de daaropvolgende chaos daalde het aantal toeristen van 14,7 miljoen in 2010 tot amper 5,3 miljoen in 2016. Maar sinds twee jaar is het aantal toeristen weer aan het toenemen.

In 2015 stortte dan weer een Russisch passagiersvliegtuig neer in de Sinaï-woestijn, vermoedelijk door een bom. Ook dat deed het toerisme in het land geen goed.

Van 21 juni tot 20 juli wordt in Egypte de Africa Cup of Nations georganiseerd, het belangrijkste voetbaltoernooi van het continent.