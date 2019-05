Mathieu van der Poel kwalificeert zich voor Olympische Spelen na tweede plaats in Wereldbeker Albstadt

Mathieu van der Poel zal, behoudens blessureleed, volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio te bewonderen zijn. De wereldkampioen veldrijden en winnaar van de Amstel Gold Race werd in de cross country in het Duitse Albstadt knap tweede. Dat is voldoende voor een olympisch ticket: om dat binnen te halen, moest VDP in de top zes eindigen. Mathias Flückiger won de wedstrijd voor Van der Poel en Jordan Sarrou, Van der Poel is nu ook leider in de Wereldbeker.

Wereldkampioen Nino Schurter kloppen, dat was een belangrijk doel voor Mathieu van der Poel in Duitsland. Doordat het behoorlijk wat geregend had, vond de Nederlander bovendien een parcours en omstandigheden waar hij enorm van hield. Al snel bleek echter dat het grote gevaar niet van Schurter zou komen, maar wel van een andere Zwitser. Mathias Flückiger gaf een uitstekende indruk en reed alleen weg.

Op Flückiger stond geen maat, zoveel was duidelijk. Maar de Fransman Jordan Sarrou wilde zich niet zomaar gewonnen geven. Hij leek de belangrijkste uitdager te worden van Flückiger, maar beetje bij beetje moest hij tijd prijsgeven. Bij het ingaan van de slotronde volgde Sarrou op een halve minuut, terwijl Van der Poel een tiental seconden verderop loerde. Achter de top drie was wereldkampioen Schurter in een vijfkoppige groep verzeild geraakt.

In de slotronde viel niets meer aan Flückiger te doen, maar Mathieu van der Poel was nog niet helemaal klaar. Hij reed het gat naar Sarrou gestaag dicht en al snel had VDP de Fransman te pakken. In de laatste meters maakte Van der Poel het verschil. De tweede plaats en het olympisch ticket zijn binnen, net zoals de trui van Wereldbekerleider. Nino Schurter kwam uiteindelijk pas als zesde over de streep.