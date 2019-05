Man springt van kraan in Knokke, kinderen dood teruggevonden

Een 38-jarige man is zondag van een kraan gesprongen in Knokke. In de auto van de man zijn de levenloze lichamen van zijn twee kinderen teruggevonden.

De man, geboren in 1981, was van de kraan zijn dood tegemoet gesprongen. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen de agenten in zijn auto de twee levenloze lichamen aan van zijn twee jonge kinderen. Die auto stond in de buurt van de kraan geparkeerd.

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd, waarbij in de huidige omstandigheden wordt vermoed dat de man zijn twee jonge kinderen om het leven heeft gebracht, en vervolgens zelfmoord heeft gepleegd.

Dit bericht wordt regelmatig aangevuld.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.