Een live-uitzending van De Zevende Dag, op de VRT, is verstoord geweest door actievoerders van Extinction Rebellion.

Tijdens het debat over Europa tijdens De Zevende Dag, waarbij Guy Verhofdstadt (Open Vld) en Geert Bourgeois (N-VA) het tegen elkaar opnamen, was er protest van de actiegroep Extinction Rebellion. Terwijl de politieke kopstukken aan het woord waren, liepen ze in beeld met witte t-shirts bedrukt met boodschappen voor het klimaat, zoals tegen de vervuiling van oceanen en tegen de uitputting van de ozonlaag.

De actievoerders droegen ook olifantenslurven en strooiden confetti in het rond. De security van de VRT moest tussenkomen en probeerde ze uit de studio te verwijderen. Het debat moest daardoor even onderbroken worden.

Extinction Rebellion is een eind 2018 opgerichte organisatie die door burgerlijke ongehoorzaamheid de machthebbers tot maatregelen tegen klimaatopwarming wil dwingen. Het was niet hun eerste protest. Ze onderbraken bijvoorbeeld in februari al een speech van premier Charles Michiel (MR) tijdens een internationale klimaatconferentie in Brussel. De beweging is komen overwaaien uit Groot-Brittannië.