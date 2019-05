Gepest op school, zelfzeker achter de piano: wie is Songfestivalwinnaar Duncan Laurence?

‘A small town boy in a big arcade’, zo voelde Duncan Laurence zich toen hij zijn winnende nummer opnieuw mocht zingen aan het einde van de finale van het Eurovisiesongfestival. Een half jaar geleden was de 25-jarige zanger in eigen land nog een nobele onbekende, nu bezorgde hij Nederland zijn eerste zege op het Songfestival in 44 jaar.

‘This is for dreaming big. This is for music first, always’, was dan ook de eerste reactie van Duncan Laurence nadat hij de Eurovisie-trofee kreeg uit handen van Netta, de Israëlische ...