Evenementen bij gemeente Amsterdam worden in principe vegetarisch

04/05/2019

Jan zonder vlees zwaait de plak in gastronomische keuken

Steeds meer chefs hebben hun buik vol van de vleesindustrie. Of ze kopen nog alleen vlees van betrouwbare kwekers, of ze bannen het vlees volledig uit hun restaurant en verleiden hun clientèle met groentegastronomie. Vooral die laatste groep zit in de lift.