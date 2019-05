Dagwinst voor Cees Bol in Ronde van Californië, eindwinst voor piepjonge Sloveen Tadej Pogacar

De slotrit in de Ronde van Californië komt op naam van Cees Bol. De Nederlander van Sunweb toonde zich na 141 kilometer van Santa Clarita naar Pasadena de snelste in de sprint. Hij haalde het voor Peter Sagan (Bora-hansgrohe) en Jasper Philipsen (UAE Team Emirates). De eindwinst komt op naam van Tadej Pogacar, een 20-jarige Sloveen van UAE Team Emirates.

De laatste rit was een korte etappe, maar wel nog één met twee klimmetjes onderweg. Dus waagde Maximilian Schachmann, 11de in de stand, zijn kans in de vroege vlucht met nog tien andere renners: Lennard Hofstede en Neilson Powless (Jumbo-Visma), Davide Ballerini (Astana), Lawson Craddock (EF Education First), Remi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step), Alex Hoehn (Amerikaanse selectie), Rui Oliveira (UAE-Emirates), Diego Rosa (Team Ineos), Peter Stetina (Trek-Segafredo) en Michael Storer (Sunweb). De elf werkten goed samen, maar door de aanwezigheid van Schachmann, op 1:28, kregen ze nooit veel voorsprong, maximaal twee minuten.

Tijdens de beklimming van de Angeles Forest Highway Summit waagde George Bennet, vierde in het klassement zijn kans, ook Sergio Higuita, tweede, en Lachlan Morton, sprongen mee. Het peloton brak in stukken, het team van leider Pogacar moest aan de bak en de Sloveen keerde terug. Vooraan reden Hofstede, Cavagna en Schachmann weg bij de rest van het pak. Zij kregen nog het gezelschap van Ballerini en Kasper Asgreen, derde in de stand. Asgreen droeg daardoor een tijdlang virtueel het geel te rijden, maar de vijf wisten hun voorsprong niet te houden en op 7,5 kilometer van het eind volgde een hergroepering, waarna de strijd om de dagzege in een sprint zou beslist worden. Zonder Mark Cavendish, die had er onderweg al de brui aan gegeven.

Bol zette van ver aan en bleef voorop, Sagan finishte als tweede, Jasper Philipsen zou als derde eindigen. Eerder dit jaar won Bol ook Nokere Koerse.

Pogacar verzekerde zich van de eindzege, zijn eerste in een World Tourrittenkoers, nadat hij eerder dit jaar al de Ronde van de Algarve won.