Anuna De Wever is nog altijd 17 en loopt volgende week mee in de 19e en laatste klimaatmars. Ze is nog altijd hoopvol, maar vooral kwaad: 'Als ik een buis haal, moet ik mij verantwoorden. Maar de politiek, die is gebuisd over de hele lijn en geraakt daarmee weg.'

Ze is naar Parijs geweest, woensdag en donderdag, samen met Kyra Gantois, medebezieler van Youth For Climate. 'We moesten er interviews geven, omdat ons boek intussen is uitgegeven in zes landen. ...