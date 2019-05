Dramatische kwalificatie Fernando Alonso voor Indy 500

Fernando Alonso dreigt na slechte kwalificatie niet te kunnen deelnemen aan Indy 500

Fernando Alonso deed vijf pogingen om zich bij de eerste dertig rijders te scharen en zeker te zijn van een deelname aan de legendarische 500 mijl van Indianapolis. Na zijn eerste poging werd er gewag gemaakt van een lekke band maar bij zijn andere pogingen werd al snel duidelijk dat de McLaren te traag was.

Dat Alonso zich niet bij de beste dertig rijders kon kwalificeren betekent dat hij op zondag aan de bak moet tijdens de zogenaamde ‘bump day’ om alsnog te mogen starten. Dan strijden de zes traagste rijders van zaterdag om zich bij de drieëndertig gelukkigen te mogen voegen die op de legendarische brickyard voor eeuwige roem kunnen strijden.

De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 gaf na afloop op zaterdag ridderlijk toe dat het niet goed genoeg was.

“De snelheid was er niet echt,” aldus Alonso. “We staan op de plaats die we verdienen. Hopelijk krijgen we morgen nog een kans om aan de race deel te nemen. Als dat lukt is het OK en als het niet lukt is het omdat we het niet verdiend hebben. Ik ben daar hoe dan ook tevreden mee.”

Als hem gevraagd wordt wat zijn team nog zou kunnen veranderen om het tij te keren moet hij daar het antwoord schuldig op blijven.

“Om heel eerlijk te zijn, niet veel. Ik denk dat de hele week de snelheid niet aanwezig was in de auto. We gaan dat niet kunnen vinden in een nacht tijd, dus gaan we proberen om een mooie foutloze ronde neer te zetten en hopelijk brengt dat ons bij de beste drie,” besluit Alonso.

