Theresa May tovert ‘nieuwe, moedige’ brexit-deal uit haar hoed

De Britse premier Theresa May zegt dat ze de komende weken een ‘nieuwe, moedige’ deal zal voorleggen. Ze zal opnieuw proberen om een meerderheid in het parlement te halen voor haar brexit-deal.

May is optimistisch en gelooft dat de parlementsleden haar voorstel deze keer wel zullen steunen, zo schrijft ze in een brief in de krant The Sunday Times. ‘Ik geloof nog steeds dat er een meerderheid in het parlement te vinden is voor een uitstap met een deal.’ Waarom de deal dit keer niet verworpen zal worden? Volgens May gaat het om een ‘verbeterd’ pakket maatregelen, waar de parlementsleden moeilijk nee tegen zullen kunnen zeggen.

Het brexit-pakket 2.0 bevat enkele maatregelen die duidelijk gericht zijn op het overhalen van Labout-parlementsleden, waaronder een duidelijkere financiële bescherming voor Britse werknemers nadat het VK uit de EU is gestapt. Afgelopen vrijdag trok Labour-leider Jeremy Corbyn officieel de stekker uit de onderhandelingen met de Conservatieven. Hij noemde de regering van Theresa May ‘te zwak en te instabiel’.

Al drie keer ‘nee’

De brexit-deal die Theresa May in november met Brussel overeenkwam, werd door de Britse parlementsleden al drie keer verworpen. Londen moest daardoor aan Brussel al twee keer om uitstel vragen voor de brexit. Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU stond aanvankelijk gepland op 29 maart, maar is intussen verschoven naar ten laatste 31 oktober.

Het uitstel betekent ook dat Groot-Brittannië volgende week zal deelnemen aan de Europese verkiezingen.