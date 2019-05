Zeer wisselvallig weer zondag en volgende week

Wie de korte rokken en shorts al naar voren had geschoven in zijn kleerkast, zal wellicht een beetje vloeken vandaag en begin volgende week. Echt warm wordt het niet, droog blijft het evenmin.

Zondag is er veel bewolking, met af en toe wat zon. Zondagochtend zijn er hier en daar al buien. Vooral in de namiddag stijgt de kans op felle onweersbuien met op sommige plaatsen overvloedige neerslag. Enkel het uiterste westen van het land lijkt aan de buien te zullen ontsnappen. Dat meldt het KMI. De maxima liggen rond 14 graden op het strand, rond 15-16 graden in Hoog-België en tussen 18 en 22 graden in de andere streken. De wind waait zwak en later matig uit noordelijke richtingen. Aan zee neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig.

Zondagavond vallen er nog fikse buien. In de loop van de nacht neemt hun activiteit af, maar vooral in de zuidoostelijke helft van het land kunnen er nog de hele nacht buien voorkomen. Vanaf de kust krijgen we lage wolken, nevel en mist die geleidelijk grote delen van het land inpalmen. In sommige regio’s kan er tijdelijk dichte mist opduiken. De minima liggen tussen 9 en 12 graden. De wind waait zwak tot matig en later meestal matig uit noordelijke tot noordwestelijke richtingen.

Maandagochtend is het op de meeste plaatsen droog met veel lage bewolking en mogelijk nog nevel. In het uiterste zuidoosten van het land kan er nog lichte regen vallen. In het oosten breekt het wolkendek vrij snel open en geleidelijk komen er opnieuw buien tot ontwikkeling. In het westen van het land is de lage bewolking hardnekkig. Op sommige plaatsen blijft het misschien wel de hele dag grijs, maar droog. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en 19 of 20 graden in de Kempen. De wind waait matig uit noordwest tot noord.

Dinsdag is er eerst nog veel lage bewolking met in de Ardennen nog kans op een buitje. In de namiddag komen er meer opklaringen vanaf het westen en wordt het overwegend droog. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 18 graden in het centrum bij een meestal matige noordwestenwind.

Woensdag blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden.

Donderdag wordt het gedeeltelijk of soms zwaarbewolkt met kans op enkele lokale buitjes. De maxima schommelen tussen 17 op de Ardense hoogten en 21 of 22 graden in de Kempen.

Vrijdag komen we onder de invloed van een nieuwe Atlantische depressie. We verwachten perioden met regen of buien bij maxima tussen 12 en 17 graden.

Zaterdag blijft het zeer wisselvallig met nog buien en maxima tussen 13 en 19 graden.