Madonna verwerkt Israëlische en Palestijnse vlag in haar act

Wie Madonna uitnodigt, mag zich verwachten aan controverse. Aan het slot van haar gastoptreden op het Eurovisiesongfestival liet ze twee dansers arm in arm een trap oplopen, met op hun rug een Israëlische en een Palestijnse vlag.

Dat zal sowieso niet gebeurd zijn met toestemming van de European Broadcasting Union, de organisator van het Songfestival. Die eist dat het festival niet gebruikt mag worden voor politieke statements.

Aan het eind van haar nieuwe nummer ‘Future’ (‘Toekomst’), dat ze tijdens de pauze zong met rapper Quavo, lijkt The Queen of Pop toch stelling in te nemen. Vlak voor ze ‘Wake up’ (‘Word wakker’) toonde op de schermen achter haar, liepen twee van haar dansers broederlijk de trap op, met op hun rug geplakt een Israëlische en Palestijnse vlag.

De voorbije weken was er veel te doen om deze editie van het Songfestival, die doorgaat in Tel Aviv - op amper 70 kilometer van de Gazastrook. De BDS-campagne (Boycot, Desinvest, Sanctions) riep op om het festival te boycotten uit steun aan de vaak moeilijke levenssituatie van de Palestijnen. Online vond vanavond ook Globalvision plaats, een ‘alternatief songfestival’ dat optredens streamde uit Haifa (Israël), Ramallah (Palestijnse Westelijke Jordaanoever), Dubai, Londen en Dublin.

Optreden geen hoogvlieger

Madonna werd uitgenodigd door een Canadees-Israëlische zakenman om op te treden op het Songfestival. Naar verluidt zou ze daar 1,5 miljoen dollar voor gekregen hebben. Madonna bracht twee nummers: naast het nieuwe ‘Future’ ook ‘Like a prayer’, haar dertig jaar oude hit. Haar optreden was weinig spetterend. In de act van ‘Like a prayer’ gebeurde er niet zoveel en haar nieuwe nummer ‘Future’ - een reggaedeun - is geen hoogvlieger.

Maar met Madonna weet je nooit. De 60-jarige zangeres maakte er in het verleden haar handelsmerk van om te provoceren en grenzen te verleggen. Voor ze het podium van het Songfestival betrad, liet ze alle kandidaten nog ‘Music makes the people come together - yeah’ zingen, naar haar hit ‘Music’. Het lijkt erop dat ze met de vlaggen in ‘Future’ nog een nieuw, politieker statement wou maken.