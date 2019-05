Topfavoriet Duncan Laurence is erin geslaagd om het Songfestival 2019 te winnen. Dankzij de stemmen van de publieksjury trekt het festival volgend jaar naar Nederland.

Laurence won met zijn zelfgeschreven pianoballad 'Arcade'. Hij bracht het nummer solo op piano, en tekende daarmee voor de meest sobere act van de avond. Het is voor het eerst in 44 jaar dat Nederland wint.

Na de stemming van de vakjury stond Zweden heel nipt aan de leiding, voor het verrassende Noord-Macedonië en topfavoriet Nederland. De drie landen lagen slechts enkele punten uit elkaar.

De televoters kozen vooral voor Nederland. Concurrenten Zweden en Noord-Macedonië kregen van hen veel minder punten, en zo klom Italië nog naar de tweede stek.

Nederland: 492 punten Italië: 465 punten Rusland: 369 punten Zwitserland: 360 punten Noorwegen: 338 punten Zweden: 332 punten Azerbeidzjan: 297 punten Noord-Macedonië: 295 punten Australië: 285 punten IJsland: 234 punten

'Big five'

Tijdens de finale traden 26 landen aan. Daarbij waren 20 landen die zich in de voorronde hadden geplaatst, de zogenoemde 'big five', Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Frankrijk en gastland Israël. Van die zes landen bracht alleen Italië het er goed vanaf. Het Verenigd Koninkrijk eindigde als allerlaatste in de finale, met amper 16 punten. Duitsland kreeg geen enkel punt van de publieksjury.



Zo'n 200 miljoen mensen volgden de show, liet een woordvoerder van het songfestival weten. De finale werd gepresenteerd door supermodel Bar Refaeli en televisiepresentatoren Erez Tal, Assi Azar en Lucy Ayoub. Niet alleen de 26 finalisten traden op, maar ook de winnares van vorig jaar, Netta Barzilai, en de voormalige winnaars Dana International, Conchita Wurst, Gali Atari, Mans Zelmerlow en Verka Serduchka.Ook Madonna zorgde voor een muzikaal intermezzo, en gaf het een politiek tintje mee.