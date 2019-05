Goed nieuws voor Belgen in Ligue 1: Monaco en Chadli zijn zo goed als gered, ook scorende Leya Iseka ontloopt degradatie

Toulouse heeft zaterdag op de 37e en voorlaatste speeldag van de Franse Ligue 1 met 2-5 verloren van Marseille. Aaron Leya Iseka maakte de 1-0, Toulouse is ondanks de nederlaag zeker van het behoud. Monaco, met banzitter Nacer Chadli, won met 2-0 van Amiens en is eveneens zo goed als gered.

Leya Iseka (26.) opende de score voor Toulouse, maar Sanson (29.) maakte meteen gelijk. Sakai (50.) bracht Marseille na de pauze op voorsprong, maar nu maakte Gradel (61.) voor Toulouse opnieuw snel gelijk. N’Jie (76.) bracht de bezoekers vervolgens op 2-3, Thauvin (90. en 90+1.) maakte er in het slot met twee treffers zelfs nog 2-5 van. Toch kon ook Toulouse achteraf juichen, want het heeft met nog één speeldag te gaan vijf punten meer dan nummer achttien Caen en is zo gered.

Monaco klopte Amiens met 2-0 na doelpunten van Falcao (26.) en Golovin (82.). Het telt drie punten meer dan Caen en is officieel nog niet gered, maar heeft een doelsaldo dat zeven eenheden beter is dan dat van Caen.

PSG, met Thomas Meunier de eerste 77 minuten in de ploeg, haalde tegen Dijon nog eens met 4-0 uit. Na vier minuten stond het al 2-0 na doelpunten van Di Maria (3.) en Cavani (4.). Nadien was het nog twee keer de beurt aan Mbappé (36. en 56.). Reims, met Björn Engels en Thomas Foket de hele wedstrijd achterin, ging met 0-1 winnen bij Bordeaux na een heel vroeg doelpunt van Suk Hyun-Jun (2.).

Strasbourg, met Matz Sels onder de lat, ging met 0-2 onderuit tegen Rennes na doelpunten van Bourigeaud (24.) en Hunou (90+1.). Bij Nantes, dat 1-1 gelijkspeelde bij Montpellier, mocht Anthony Limbombe tien minuten voor tijd invallen. Baptiste Guillaume kwam niet van de bank bij Nîmes, dat 2-2 gelijkspeelde bij Guingamp