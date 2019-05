Charleroi zet ambities in play-off 2 kracht bij

Op de laatste speeldag van Play-off 2 heeft Charleroi zijn eindzege in groep A nog wat kracht bijgezet door Eupen te kloppen. Dé man van de avond was echter STVV-middenvelder Alexis de Sart, die zowel voor als tegen zijn ploeg scoorde in de partij tegen Westerlo. Onderaan het klassement liet KV Oostende de rode lantaarn aan Beerschot Wilrijk.

CHARLEROI - KAS EUPEN: 2-0

Charleroi zette zijn status als groepswinnaar nog wat meer kracht bij door ook zijn laatste thuismatch tegen Eupen te winnen. Al bij al was het een logische zege voor de Zebra’s. Niane stond even na rust op de juiste plaats om de 1-0 binnen te duwen nadat Gaëtan Hendrickx eerst al de deklat geraakt had, de 18-jarige Iraniër Younes Delfi zette met zijn eerste goal voor Charleroi de eindstand op het bord.

STVV - WESTERLO: 2-1

Nummer twee STVV kon voor het eerst na vijf matchen zonder zege nog eens winnen. Even leek het zelfs zijn tweede plek nog uit handen te geven aan nummer drie Westerlo toen Alexis de Sart een eigen doelpunt scoorde, maar de middenvelder van de Kanaries maakte het goed op de best mogelijke manier: door ook in het juiste doel een bal tegen de touwen te trappen. In het slot kregen de Truienaren nog een uitgelezen kans op de zege, maar net zoals vorige week misten ze vanop de stip. Toch bleef de zege in extremis in Limburg: een droge knal van Wolke Janssens in minuut 88, waarbij Westerlo-doelman Kristof Van Hout er niet al te best uitzag, zorgde ervoor dat STVV zijn seizoen alsnog in schoonheid kon afsluiten.

BEERSCHOT WILRIJK - KV OOSTENDE: 1-2

KV Oostende besloot op het Kiel de laatste plaats in groep A aan Beerschot Wilrijk te laten. De Ratten waren al vroeg op achtervolgen aangewezen door een rake kopbal van Fashion Sakala voor de Kustboys. De thuisploeg kwam daarna wel opzetten, maar Jordi Vanlerberghe zette de 0-2 op het bord na een mooi uitgespeelde counter. De aansluitingstreffer van Pierre Bourdin kwam te laat. Beerschot Wilrijk blijft laatste, KV Oostende springt in de stand nog over Eupen naar plaats vier.