Gouden Bal Ada Hegerberg schenkt Lyon vierde opeenvolgende Champions League-zege bij de vrouwen

Lyon heeft Barcelona zaterdag met 4-1 cijfers geklopt in de finale van de Champions League bij de vrouwen in Boedapest. Voor Lyon is het de 4e Champions League-winst op een rij en de 6e uit haar geschiedenis. Ada Hegerberg, winnaar van de Ballon d’Or bij de vrouwen, is de eerste die erin geslaagd is een hattrick te scoren in de finale van de Champions League bij de vrouwen.

De wedstrijd was al gespeeld aan de rust en dit was vooral te danken aan de Noorse Ada Hegerberg die erin slaagde 3 keer te scoren in 16 minuten tijd. De Duitse Dzsenifer Marozsan opende eerder al de score en dus gingen we rusten met een 4-0 stand.

In de tweede helft kon Asisat Oshoala in de laatste minuut de eer nog redden voor Barcelona: 4-1 eindstand.