Niko Kovac na titel met Bayern: “Ik blijf”

Niko Kovac, de trainer van Bayern München, vertelde zaterdag na het behalen van de titel in de Bundesliga dat hij zeker blijft volgend seizoen. Opvallend, want verschillende media gingen er al vanuit dat hij aan het einde van dit seizoen op straat zou komen te staan.

“Ik ben ervan overtuigd dat ik mag doorgaan. Ik heb andere informatie dan jullie, en in mijn geval komt die uit eerste hand”, zei Kovac tegen de aanwezige journalisten die op zijn vertrek zinspeelden. Hoewel Bayern voor de zevende keer op rij kampioen speelde nadat het zaterdag met 5-1 van Frankfurt won, was er veel kritiek dit seizoen. De Rekordmeister moest in de aanvangsfase van de competitie Dortmund voor zich dulden en sneuvelde al in de achtste finales van de Champions League.

“Het was geen makkelijk seizoen, dat heeft iedereen gezien”, blikte Kovac, die volgende week nog de beker aan zijn palmares kan toevoegen, terug. “Dat we ondanks alle kritiek en de achterstand van negen punten nog konden terugkeren, toont de kwaliteit van onze spelers. We konden geen beter scenario bedenken voor de laatste wedstrijd.”