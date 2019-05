Manchester City wint nu ook FA Cup na demonstratie, De Bruyne is dankzij fenomenale invalbeurt Man van de Match

Manchester City heeft zijn dominantie in Engeland nog eens in de verf gezet door na de League Cup en de Premier League ook nog eens de FA Cup te winnen. In de finale werd Watford vakkundig door de gehaktmolen gedraaid: 6-0. Het werd een hoogdag voor de Belgen: Kevin De Bruyne pakte in een invalbeurt van 35 minuten uit met één goal en twee assists en werd uitgeroepen tot Man van de Match, kapitein Vincent Kompany mocht in mogelijk zijn laatste seizoen voor de club zijn derde trofee de lucht insteken.

Vooraf ging het in Engeland vooral over de ‘treble’ die Manchester City op zijn palmares kon schrijven: de eindzege in de drie belangrijkste Engelse competities. De Citizens wonnen eerder al de League Cup, schreven vorig weekend een tweede titel op rij op hun palmares en waren nu ook nog eens torenhoog favoriet om de FA Cup binnen te halen.

Tegenstander in de finale was immers Watford - een stevige doch bescheiden middenmoter, voor wie deze finale op zich al een overwinning was. Zij werden meteen achteruit geduwd door een imposant City, waar Vincent Kompany achterin de dienst uitmaakte. Op het halfuur sloegen ze een eerste gat in de bres. David Silva worstelde zich na een kopduel bij de bal en knalde de 1-0 binnen met een overhoekse volley. Nog voor rust lag de match al in een beslissende plooi. Silva vond Gabriel Jesus aan de tweede paal, Raheem Sterling pikte een zeker doelpunt van zijn ploegmaat.

Na de kampwissel vond Pep Guardiola de tijd gekomen voor Kevin De Bruyne. Die had vorige week al even mogen meespelen in de titelmatch na zijn terugkeer uit blessure. De Rode Duivel stond amper vijf minuten op het veld of hij stond al op het scorebord. Spits Jesus gaf de bal onbaatzuchtig breed, een ijzig kalme De Bruyne kapte doelman Heurelho Gomes uit en legde de 3-0 in het lege doel.

Foto: AP

Afscheid van Kompany?

Watford, waar Christian Kabasele een hele match op de bank zou blijven, probeerde driftig wat terug te doen maar liep in het mes. Op een snelle tegenaanval draaiden De Bruyne en Jesus de rollen om. De Belg loodste Jesus door de buitenspelval, de Braziliaan maakte het proper af. En nog was de demonstratie van City niet gedaan: Bernardo Silva haalde met een individuele actie de achterlijn, Sterling had zijn voorzet maar voor het binnenduwen. In het slot pakte De Bruyne uit met een tweede assist toen hij Sterling met een lage voorzet zijn derde goal van de middag voorschotelde.

Voor Kompany wordt het zo een afscheid door de grote poort in mogelijk zijn laatste match voor Manchester City. De Belgische kapitein van City heeft een aflopend contract. Duidelijkheid over zijn toekomst is er vooralsnog niet.