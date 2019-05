Max Verstappen: “Monaco wordt een speciaal en hectisch weekend”

Max Verstappen kijkt er naar uit om volgend weekend zijn 'thuisrace' in Monaco te rijden. Doordat Verstappen in Monaco woont is dat raceweekend immers nog wat extra speciaal.

In Spanje slaagde Verstappen erin om beide Ferarri's achter zich te houden en zo samen met Hamilton en Bottas op het podium te staan. In Monaco wacht met een stratencircuit echter een compleet andere uitdaging, eentje waarnaar Verstappen echter enorm uitkijkt.

"Het was geweldig om in Barcelona weer op het podium te staan, en ik kijk alweer uit naar Monaco," zo valt te lezen op Verstappen zijn officiële website.

"Het is een speciaal en hectisch weekend. Het is een stratencircuit met een hoop historie, en het is niet het beste circuit voor me geweest de laatste jaren. Maar hopelijk kan ik daar dit keer verandering in aanbrengen."

Voor Verstappen is Monaco echt een 'thuisrace'. De Nederlander kan na afloop van de sessies gewoon even zijn eigen appartement binnenstappen en hoeft dan ook niet in een 'vreemd' bed te slapen.

"Ik woon in Monaco en het is fijn om in mijn eigen appartement te slapen in plaats van in een hotel. Een paar vrienden en familie zullen er ook zijn en ik kijk ernaar uit om ze te ontmoeten en een goed weekend te beleven," aldus Verstappen.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: