Er is zaterdag opnieuw melding gemaakt van een patiënte met legionellabesmetting in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het totale aantal bevestigde patiënten staat daarmee op 21.

'Het gaat om een vrouw die werkt in Evergem', zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 'De vrouw is er niet ernstig aan toe en wordt momenteel nog niet opgenomen in het ziekenhuis.'

Maandag overleed een eerste patiënt in het Universitair Ziekenhuis Gent en woensdagavond meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid een tweede dodelijk slachtoffer. De bron van de besmetting is voorlopig nog niet gevonden.