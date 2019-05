Afscheid in stijl: oudjes Robben en Ribéry helpen Bayern München in afscheidsmatch aan zevende titel op rij

Borussia Dortmund en Axel Witsel hebben op de laatste speeldag van de Duitse Bundesliga niet meer voor een verrassing kunnen zorgen. De geel-zwarten wonnen wel, met 0-2 op bezoek bij het Mönchengladbach van Thorgan Hazard. Maar doordat Bayern München thuis de maat nam van Frankfurt ging de titel toch weer voor de zevende keer op rij naar Der Rekordmeister.

Het werd een mooie zaterdagmiddag in München, waar Bayern de laatste competitiematch van het seizoen aangreep om clubmonumenten Arjen Robben en Franck Ribéry na tien en twaalf jaar trouwe dienst uit te wuiven. De feeststemming ging ook op de groene rechthoek door. Kingsley Coman zette de Duitse recordkampioen al na 4 minuten op voorsprong tegen nummer zes Eintracht Frankfurt - een gelijkspel volstond voor Bayern.

Toch werd het nog heel even spannend in Beieren. Vlak na rust schoot een hoekschop van Frankfurt door tot aan de tweede paal. David Abraham mikte keihard tegen de deklat, maar Sébastien Haller stond op de goede plaats om de gelijkmaker over de lijn te werken. De reactie van Bayern liet niet lang op zich wachten: Frankfurt-doelman Kevin Trapp kon een schot van Thomas Müller niet klemmen en David Alaba was er als de kippen bij de om 2-1 in doel te schuiven.

Amper vijf minuten later had Bayern zijn schaapjes helemaal op het droge toen Renato Sanches vanuit een scherpe hoek zijn kans ging. Trapp zat er onvoldoende bij. Bij Bayern besefte trainer Niko Kovac dat het galakostuum uit de kast mocht. Franck Ribéry en Arjen Robben mochten nog meegenieten van de titelmatch.

En het zou een afscheid door de grote poort worden voor de twee. Eerst Ribéry: hij slalomde tussen twee verdedigers door en maakte het af met een subtiel stiftertje: 4-1. Daarna was het woord aan Robben, die op de juiste plek stond om de vijfde Beierse goal binnen te schuiven. Als in hun beste dagen verzorgden de twee oudjes het feest - ze vierden allebei even uitgelaten.

Door de zege van Bayern München maakte het resultaat van Dortmund maar weinig uit. De geel-zwarten hadden er wel nog alles aan gedaan om der Rekordmeister het leven zuur te maken op de laatste speeldag: Witsel en co brachten de moeilijke verplaatsing naar Mönchengladbach tot een goed einde. Net voor rust effende Jadon Sancho het pad met een knappe volley, even na de pauze stond Marco Reus op het einde van een mooie collectieve aanval van de Borussen.

Jammer genoeg voor Dortmund niet voldoende om Bayern van zijn troon te stoten. Witsel en co zien de Duitse kampioensschaal zo al voor de zevende keer op rij naar de grootmacht uit München gaan.