Caraïbische eilanden officieel geen belastingparadijzen meer

De Europese ministers van Financiën hebben vrijdag besloten om Aruba, Barbados en Bermuda te schrappen van de zwarte lijst van belastingparadijzen. De drie Caraïbische eilanden hebben toezeggingen gemaakt om hun fiscaal beleid aan te passen. Maar op de beslissing klinkt kritiek.

De Europese Unie beschikt sinds anderhalf jaar over een zwarte lijst van jurisdicties die weinig of niets ondernemen om belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de bereidheid tot het uitwisselen van informatie en het bestaan van een nultarief voor de vennootschapsbelasting.

Aruba behoort tot Nederland, Bermuda is een Brits overzees gebied en Barbados is onafhankelijk. Na een grondige evaluatie hadden de ministers van Financiën de drie Caraïbische eilanden in maart van dit jaar aan de lijst toegevoegd. Twee maanden later worden ze alweer van de lijst verwijderd. Barbados en Bermuda verhuizen wel naar de zogenaamde grijze lijst van jurisdicties die bepaalde toezeggingen hebben gedaan, maar nog verdere opvolging vereisen.

Oxfam is teleurgesteld over de beslissing. ‘Eens te meer laten de Europese regeringen een paar van de ergste belastingparadijzen ter wereld ermee wegkomen. De hervormingen waarmee Barbados, Bermuda en Aruba ingestemd hebben, zullen hen niet verhinderen om als belastingparadijs te blijven opereren’, klaagt Chiara Putaturo van de hulporganisatie aan.

Met het verdwijnen van de drie eilanden telt de zwarte lijst nog twaalf jurisdicties: Amerikaans Samoa, Belize, Dominica, Fiji, Guam, de Marshall-eilanden, Oman, Samoa, Trinidad en Tobago, de Verenigde Arabische Emiraten, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu.