Caleb Ewan rondt schitterend werk van Lotto-Soudal af in de massasprint

De langste etappe van deze Ronde van Italië is geëindigd in een massasprint, gewonnen door Caleb Ewan. De Australische pocketspurter rondde perfect het schitterende werk van zijn Belgische ploegmakkers van Lottou-Soudal af. Elia Viviani werd tweede, Pascal Ackermann derde. Voor Ewan is het zijn eerste ritzege in deze Giro, zijn tweede in totaal.

De achtste etappe van de Giro tussen Tortoreto Lido en Pesaro was maar liefst 239 kilometer lang. Hoe haalde de organisator het in zijn hoofd? Het gevolg liet zich raden. De eerste 180 kilometer lieten zich samenvatten tot één langgerekte geeuw. Twee Italianen - Marco Frapporti en Damiano Cima, mocht het u interesseren - mochten zes minuten wegrijden van roze trui Conti en zijn troepen van UAE Team Emirates. Tot ze bij Lotto-Soudal het welletjes vonden. Thomas De Gendt, Victor Campenaerts en Tosh Van der Sande reden in functie van hun sprinter Caleb Ewan het gat nog voor de finale toe.

Het sein voor Louis Vervaeke (Team Sunweb) om het eens te proberen. Onze landgenoot, die sinds het forfait van kopman Dumoulin zijn eigen kans mag gaan, sloop op de Monteluro mee in het zog van bergkoning Giulio Ciccone en de Fransman François Bidard (AG2R-La Mondiale). In de lastige finale leek het even of het trio uit de greep van het peloton kon blijven, maar Lotto-Soudal wilde één van de laatste kansen op een massaspurt in deze Giro niet meer laten liggen. Op zes kilometer van de meet zat het avontuur van Vervaeke, Ciccone en Bidard erop. Het waren Van der Sande en De Buyst die het gat toereden.

Een massaspurt dus. En daarin beschaamde Caleb Ewan het vertrouwen van zijn ploegmakkers niet. Viviani en Ackermann strandden in het achterwiel van de Australiër, die het harde werk van De Gendt en co voor het eerst in deze Giro omzette in een ritzege.

Blijdschap bij Lotto-Soudal

“Super leuk”, vatte Tosh Van der Sande bij Eurosport het gevoel van de Lotto-jongens samen. “Er was even paniek toen die drie weg waren op de klim. Toen die 40 seconden kregen, zijn Jasper de Buyst en co al erg vroeg moeten beginnen rijden. Maar het is mooi afgelopen. We hebben de laatste 60 kilometer Caleb vooraan uit het gedrum kunnen houden. Caleb werd al tweede, derde en vierde in deze Giro en dan is de druk hoog. Maar die druk kwam van hemzelf, niet vanuit de ploeg of zijn ploegmakkers. Hij is natuurlijk naar onze ploeg gehaald om dit te doen. Het is mooi dat dit lukt. Dat gaan we vanavond vieren. Morgen is er maar een tijdrit en dan een rustdag.”

“Het was een lastige finale, dit keer moest ik het gat dichtrijden in plaats van de sprint aantrekken”, analyseerde Jasper De Buyst. “Door de afdaling vlak voor de laatste rechte lijn zou hij toch niet zo veel aan ons gehad hebben. En dankzij ons kopwerk begon Caleb toch redelijk op het gemak in tweede positie aan de sprint. Ik ben tevreden over mijn conditie, ook al kwam hier zonder koersritme. Ik ben wel blij dat er morgen een tijdrit gevolgd door een rustdag is. Dat zal wel het overheersende gevoel bij 85% van het peloton zijn. Caleb rijdt de Giro niet uit, ik weet nog niet wat ik ga doen. Het is geen geheim dat ik ook nog naar de Tour ga. Ik bekijk het dag per dag. Ik kom uit blessure en kan nog wel wat koersdagen gebruiken, maar de laatste Giro-week is echt wel zwaar en ik heb er niks aan om volledig perte totale uit de Giro te komen.”

Ploegleider Bart Leysen: “Het was een zeer sterke sprint van Caleb. In de laatse bocht ging hij vanuit laatste positie. Ik dacht dat het van te ver was, maar ik zat fout. De ochtend in de meeting had hij al een vastberaden en zeer gemotiveerde indruk. Hij was meer dan 110 procent klaar om er iets van te maken. Dat heeft hem vandaag geholpen. Onze ploeg heeft ook de koers in handen genomen. Jasper deed een super inspanning om het laatste gat op de vluchters te dichten. Prachtig.”

Zondag volgt een belangrijke afspraak voor de klassementsrenners: een tijdrit naar San Marinoover bijna 35 kilometer met een steile klim op het einde (lees meer).

Rituitslag

1. Caleb Ewan

2. Elia Viviani

3. Pascal Ackermann

4. Fabio Sabatini

5. Manuel Belletti

6. Arnaud Démare

7. Davide Cimolai

8. Marco Canola

9. Giacomo Nizzolo

10. Rüdiger Selig