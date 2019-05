Allegri geeft uitleg over ontslag bij Juventus: “Club was van oordeel dat ik beter niet langer trainer ben”

Na vijf jaar als coach van Juventus zit Massimiliano Allegri volgend seizoen niet meer op de bank in Turijn. “Het moment was gekomen om op de best mogelijke manier uiteen te gaan”, zei de 51-jarige Italiaan zaterdag op een persconferentie over zijn afscheid. Hij won vijf landstitels, vier keer de beker en bereikte twee keer de finale van de Champions League.

“We hebben gesproken, gediscussiëerd, iedereen heeft zijn mening gegeven en dit is wat er nodig is voor de toekomst van Juve”, aldus Allegri. Om dan toch toe te geven dat het voornamelijk een beslissing van het bestuur was. “De club is van oordeel dat het beter is als ik niet langer trainer ben. Ik beleef dit moment op een serene manier. In een professionele carrière zijn er nu eenmaal momenten waarop wegen scheiden.”

Over zijn toekomst als trainer wilde Allegri niet veel kwijt. “Ik weet nog niks. Misschien zal een pauze me deugd doen, maar voor hetzelfde geld heb ik tegen 15 juli alweer zin om te hernemen.”

Voorzitter Andrea Agnelli bevestigde dat het beëindigen van de samenwerking zijn beslissing was. “Na het verlies tegen Ajax in de Champions League wilde ik nog doorgaan met Allegri, maar uiteindelijk kwam het besef dat het tijd was om een van beste cycli uit de geschiedenis van Juventus af te ronden. Als baas van een onderneming moet je op de juiste momenten de juiste beslissingen kunnen nemen. De toekomst zal uitwijzen of dit de beste beslissing was.”