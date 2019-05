Nafi Thiam verbetert bij terugkeer meteen persoonlijk record op de 200 meter

Nafi Thiam heeft meteen na haar terugkeer van een kuitblessure haar persoonlijk record op de 200 meter sprint gebroken. De olympische kampioene zevenkamp deed zaterdag mee aan een atletiekmeeting in Gaurain-Ramecroix in Henegouwen en liep ondanks tegenwind (-1,5m/s) een chrono van 24.37. Drie honderdsten beter dan haar vorige besttijd van 24.40, die ze neerzette in 2017.

Thiam liep in januari van dit jaar een spierscheur in de kuit op. Dat ze bij haar terugkeer meteen een recordtijd loopt op de sprint - traditioneel één van haar minste onderdelen - is dus meteen een stevige opsteker.

Volgend weekend staat de prestigieuze zevenkamp in Götzis op het programma, maar die laat Thiam anders dan voorgaande jaren aan zich voorbijgaan.

De olympische kampioene zal wel in actie komen op de Gouden Spike in het Nederlandse Leiden (8 juni) en de Décastar in het Franse Talence (22 en 23 juni).