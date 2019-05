Lyles pijlsnel op 100m, Samba klopt Benjamin in titanenduel op 400m horden

De Amerikaan Noah Lyles heeft zaterdag op de Diamond League atletiekmeeting in Sjanghai de 100 meter gewonnen in een persoonlijke besttijd van 9.86, een beste wereldjaarprestatie. Zijn landgenoot Christian Coleman volgde binnen hetzelfde honderdste. Op de 400 meter horden haalde de Qatarees Abderrahman Samba het in een langverwacht duel van de Amerikaan Rai Benjamin in 47.27, eveneens een beste wereldjaarprestatie.

Het was de 23-jarige Coleman die op de 100 meter gewoontegetrouw als een speer vertrok, maar de twee jaar jongere Lyles maakte in de laatste 20 meter alles goed. Op de 400 meter horden worden Samba (23) en Benjamin (21) getipt als grote kandidaten om in de nabije toekomst het wereldrecord (46.78) bij te stellen, en daarom was het uitkijken naar hun allereerste confrontatie. Samba was met een meetingrecord duidelijk de betere, Benjamin klokte 47.80.

Foto: AFP

Andere beste wereldjaarprestaties kwamen op naam van Yomif Kejelcha met 13:04.16 op de 5.000 meter, Andreas Hofmanm met 87m55 in het speerwerpen bij de mannen, Rababe Arafi met 4:01.15 op de 1.500 meter en Beatrice Chepkoech met 9:04.53 op de 3.000 meter steeple bij de vrouwen.

De volgende manche van de Diamond League staat op 30 mei in het Zweedse Stockholm op het programma. De Brusselse Memorial Van Damme sluit het circuit op 6 september af.