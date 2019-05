Boris Johnson favoriet om Theresa May op te volgen

Boris Johnson heeft volgens een peiling de beste kans om Theresa May op te volgen als Brits premier. Hij heeft de steun van 39 procent van de leden van de Conservatieve Partij.

Een en ander blijkt uit een peiling van YouGov die deze week is uitgevoerd voor de krant The Times.

Johnson laat Dominic Raab, gewezen minister voor de Brexit, ver achter zich in die peiling. Raab haalt maar 13 procent.

May heeft aangegeven dat ze ontslag zal nemen nadat het Britse parlement heeft gestemd over het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie. Johnson bevestigde deze week dat hij kandidaat is om May op te volgen als leider van de Conservatieve Partij. Als hij daarin slaagt, wordt hij ook premier. In Groot-Brittannië is de leider van de regerende partij immers ook regeringsleider.

In de week van 3 juni brengt May de Brexit-wet dus naar het parlement. De parlementsleden mogen dan een vierde keer stemmen. Drie keer werd de deal ruim weggestemd. Omdat de onderhandelingen met Labour mislukt zijn, is de kans heel klein dat er ditmaal wel een meerderheid gevonden wordt.

Toch gaat Labour misschien nog overstag. In de nieuwe wet zouden passages zitten over de rechten van de werknemers, het milieu en de bescherming van de consumenten. Daarmee zouden Labour-parlementsleden gepaaid moeten worden. De wet goedkeuren is in elk geval de beste garantie op een ordelijke Brexit, en dat willen alle Labour-leden.

Want als de wet wordt weggestemd, wordt het pas echt spannend. Theresa May heeft deze week haar partij beloofd dat ze na de stemming een tijdstip zal afspreken waarop ze vertrekt als premier. Ze wil nu dus ook opstappen zonder dat de deal goedgekeurd is.

En dat doet de kansen op een harde Brexit stijgen. Want Boris Johnson is één van de pleitbezorgers van zo’n harde Brexit.