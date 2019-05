Valerie Barthelemy eindigt opnieuw op wereldbeker-podium in Cagliari

Een week na haar eerste podiumplek in een wereldbekermanche is Valerie Barthelemy zaterdag opnieuw derde geworden in het Italiaanse Cagliari. Ze legde de 750m zwemmen, 20km fietsen en 5km lopen af in 58:10. Barthelemy moest in een sprint nipt haar meerdere erkennen in de Duitse Nina Eim (58:08). De zege ging naar de Britse Sophie Coldwell (57:58).