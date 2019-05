“Waasland-Beveren en KV Mechelen hebben de boel belazerd”

Op de eerste dag van de tuchtzaak rond matchfixing, kwamen KV Mechelen, Waasland-Beveren én hun bestuurders zwaar onder vuur te liggen. ‘Zelfs een kind ziet hier de bewijzen van competitievervalsing’

Terwijl er ook nog een burgerlijke procedure in kort geding loopt, zijn vanmorgen ook de pleidooien in de tuchtzaak rond matchfixing bij de Belgische Voetbalbond KBVB gestart. Op de eerste dag kwamen de advocaten van de tussenkomende partijen aan bod – Beerschot-Wilrijk, Lokeren, Tubize en enkele supportersverenigingen van KVM. Gevolgd door de advocaten van de spelersmakelaars Veljkovic, Mortelmans en Maeschalk en Troch.

‘Elke dag daden van competitievervalsing’

In lange pleidooien legden de advocaten van de tussenkomende partijen de bedenkelijke banden bloot tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren in de week voor de bewuste degradatiewedstrijd op 12 maart 2018. ‘Een kind ziet in dit dossier het bewijs van competitievervalsing bij beide clubs. (…) Neem de tijdlijn 5 maart tot de dag na de wedstrijd: elke dag waren er voldoende daden van competitievervalsing, zonder enige discussie’, was vooral de advocaat van Beerschot-Wilrijk messcherp.

De belangrijkste gebeurtenissen die hij in zijn pleidooi aanhaalde, waren al eerder uitgelekt. Van de poging van huismakelaar Veljkovic van KV Mechelen om de voorzitter van Waasland-Beveren, Dirk Huyck, in de meubelzaak van zijn vrouw om te kopen (DS, 24 oktober), wat laatstgenoemde bekende in zijn verhoor in het strafonderzoek (DS, 26 april). Tot de (vergeefse) pogingen om spelers Olivier Myny en mogelijk ook doelman Davy Roef via hun spelersmakelaars te benaderen om ‘niet voluit te gaan’.

Skyboxincident en smsje’s uit scheidrechterslokaal

Maar ook het skybox-incident vlak na de degradatiewedstrijd van eind vorig seizoen werd aangehaald in de pleidooien, waarin de voorzitter van Waasland-Beveren een klap in de nek kreeg en verwijten van KV-Mechelen-bestuurder Olivier Somers (DS, 26 april). ‘Al ooit een wedstrijd gezien waarbij iemand van het verliezende kamp, met name de voorzitter van Waasland-Beveren, een klap krijgt van de winnende tegenpartij omdat het “maar” 2-0 is geworden?, klonk het schamper.

Maar ook de pogingen om vier spelers van Eupen te bëinvloeden door hun een contract voor het volgend seizoen in 1A bij KV Mechelen te beloven, werden door de advocaten van de tussenkomende partijen nadrukkelijk gehekeld. Net als de verdachte band tussen scheidsrechter Bart Vertenten en Dejan Veljkovic, die volgens de advocaat van Beerschot-Wilrijk zover ging dat Vertenten tijdens de rust van officiële wedstrijden vanuit het scheidsrechterlokaal zelfs sms’jes stuurde naar Veljkovic.

‘Stoutmoedig en doortrapt’

‘Als klap op de vuurpijl werd ook contact opgenomen met het bestuur van Moeskroen, om hen te overtuigen om zich zeker niet te laten omkopen door Eupen. De laatste demarche getuigt van stoutmoedigheid en onvoorstelbare doortraptheid. Men koopt een ploeg om en men overtuigt de tegenstander van een degradatieconcurrent om zich niet te laten omkopen’, fulmineerde de advocaat van Beerschot-Wilrijk. Waarna hij vaststelde dat het opvalt dat Waasland-Beveren ‘vrij snel overstag is gegaan’. En dat terwijl het enige wat Waasland-Beveren moest doen was ‘het zich houden aan de meldingsplicht’.

Ook de dag na de bewuste degradatiewedstrijd kwam aan bod. Met name toen bestuurders van Waasland-Beveren werden geciteerd in een onderlinge telefoontap: ‘Dat is hier nogal wat, hé. Voor hetzelfde hadden we voluit moeten gaan. We hadden het beter gedaan’. Een duidelijke bekentenis klonk het bij de advocaten van Beerschot en Sporting Lokeren, die beiden in hun pleidooi benadrukten hoe ‘funest’ competitievervalsing is voor de geloofwaardigheid van de voetbalsport.

Wafelijzereffect

‘Omkoping zorgt voor een wafelijzereffect (…) Ploegen worden schatplichtig aan elkaar. ‘Wij helpen jullie nu, jullie helpen ons later.’ (…) Het wordt letterlijk gezegd op de taps: als Waasland-Beveren later problemen zal hebben, kan het rekenen op KV Mechelen. Als er talloze clubs schatplichtig worden aan elkaar, wordt een correct verloop van de competitie onmogelijk’

Walter van Steenbrugge, advocaat van Sporting Lokeren, zat op dezelfde lijn. De taps en verhoren zijn duidelijk: Waasland-Beveren en KV Mechelen hebben de boel belazerd. Het mag nooit meer gebeuren’, was zijn conclusie.

Ook hij somde in een tijdlijn de volgens hem ‘duidelijke pogingen tot matchfixing’ op. En voegde er cynisch aan toe dat de beschuldigde partijen hun verdediging niet bouwen op de grond van de zaak, maar veelzeggend hun toevlucht zoeken in procedurekwesties. Zoals bijvoorbeeld het beschuldigen van bondscoördinator Ebe Verhaeghe van partijdigheid. ‘Dat is spijkers op laag water zoeken’, klonk het ferm.

‘Geen eerlijk proces’

De advocaat van de supportersvereniging van KV Mechelen onderstreepte voorgaande opmerking, door meteen daarop te pleiten dat de klacht tegen KV Mechelen volgens het bondsreglement te laat komt en al ‘verjaard’ is en er tegen de club ‘geen eerlijk proces’ wordt gevoerd. Het dossier tegen KV Mechelen is volgens hem namelijk onvolledig, omdat de verdedigende partijen geen toegang kregen tot het volledige strafdossier.

Net voor de schorsing van de pleidooien, kwam tenslotte ook nog Kris Luyckx aan het woord, de advocaat van Dejan Veljkovic. Ook hij begon met enkele bedenkingen over de gevolgde procedure en de bevoegdheid van de KBVB om tuchtsancties over zijn cliënt uit te spreken (omdat Veljkovic géén spijtoptant is bij de KBVB - een vraag daartoe van meester Luyckx werd door de voetbalbond geweigerd - kan de Servische spelersmakelaar voor tien jaar zijn makelaarslicentie verliezen, red).

Ook trainers omgekocht?

Luyckx herhaalde nogmaals zijn verzoek om het dossier van Veljkovic af te splitsen, omdat Veljkovic zijn verklaringen als spijtoptant niet mag openbaar maken van het gerecht. ‘Wat hij als spijtoptant heeft verteld, is momenteel maar geweten door vier politieagenten. De inhoud ervan is momenteel zeer precair om te delen. (...) De bedoeling is het strafrechtelijke luik over meneer Veljkovic af te ronden aan het einde van het gerechtelijk jaar - rond juni vermoedelijk. Waarom dan niet nog even wachten om de hele waarheid te kunnen achterhalen? We wíllen wel praten, maar we kunnen niet.’

Luyckx wees er in zijn tussenkomst ook op dat door het lopende kort geding voor de burgerrechterlijke rechtbank in Brussel de pleidooien in de tuchtzaak bij de KBVB ‘op zijn minst voorbarig’ zouden zijn. Die uitspraak in kort geding is aangekondigd voor komende donderdag, 23 mei.

Luykx liet tenslotte ook verstaan dat Veljkovic bereid zou zijn om ook voor de KBVB bijkomende verklaringen af te leggen over andere duistere praktijken in het voetbal. Onder meer over de rol van Moeskroen en praktijken waarin spelers en makelaars bewust trainers zouden omkopen om een plaats in het basiselftal op het veld te ‘kopen’.