Dode en twee zwaargewonden bij verkeersongeval in Waregem

Bij een zwaar verkeersongeval in Waregem zijn vrijdagnacht een dode en twee zwaargewonden gevallen. De bestuurder legde een positieve ademtest af.

Het ongeval gebeurde rond 1.45 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. De Mercedes met vier inzittenden kwam langs de Oosterlaan hard in botsing met een geparkeerde oplegger.

Voor de passagier vooraan in de wagen kwam alle hulp te laat, de vijftiger uit Dentergem overleed ter plaatse. De vrouw en de man op de achterbank werden met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De toestand van het echtpaar uit Zulte is nog steeds kritiek. De bestuurder ligt eveneens in het ziekenhuis.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. Uit de eerste bevindingen van de expert bleek dat het voertuig in een bocht van de weg moet zijn geraakt. De bestuurder probeerde nog te corrigeren, maar verloor de controle over het stuur. Daardoor kwam de wagen tegen de geparkeerde oplegger terecht.

Ondertussen is ook gebleken dat de bestuurder te veel alcohol gedronken had. De vijftiger uit Zulte werd gearresteerd, maar mocht na het verhoor door de politie beschikken. Wegens zijn verwondingen ligt hij nog in het ziekenhuis.